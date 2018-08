Il momento in cui il pilone del ponte Morandi si sbriciola

Uno dei feriti, superstiti del crollo di Ponte Morandi a Genova, Luciano Gottschall, artigiano edile, è tornato stamani nella zona del crollo per cercare il suo furgone, rimasto schiacciato dai macigni ma da cui lui era uscito appena in tempo. «Non ho il coraggio di guardare il ponte crollato - ha detto - mi ha salvato lo spostamento d’aria, ho 'soltantò una spalla rotta e costole fratturate. Sono tornato perchè voglio recuperare il furgone da lavoro. So che era qui posteggiato e ora chiederò dove lo hanno portato».

L’artigiano genovese stava andando a rifornirsi ad un ingrosso di materiali edili situato sotto Ponte Morandi. Quando c'è stato il crollo era appena sceso dal mezzo e si era allontanato per verificare l’orario di apertura. In quel momento è stato sbalzato contro un muro dallo spostamento d’aria e si è salvato pur rimanendo ferito. E’ svenuto, ha ripreso conoscenza mentre due agenti di polizia lo soccorrevano.

Intanto nuove immagini sono state diffuse dalla Guardia di Finanza: sono quelle riprese dalle telecamere collocate sotto il ponte e riprendo il momento esatto del crollo.