"Sui social si parla di libri ma è difficile coinvolgere i ragazzi". E l'insegnante di Borgotaro diventa... un cruciverba

I social network tirano fuori il peggio di noi? A volte - tante volte - ma non sempre. Gli haters e le discussioni piene di odio sono all'ordine del giorno ma, come spesso accade, i risultati dipendono dal modo in cui si usa il mezzo. Ed ecco che sui social Massimo Beccarelli - professore di lettere alle scuole medie di Borgotaro, ideatore del premio La Quara e blogger del sito della Gazzetta di Parma - continua la sua "battaglia" a favore della cultura. Niente proclami o cose altisonanti. Da alcuni anni lancia particolari hashtag che creano dibattito e allargano la discussione. Lo fa in particolare su Twitter: il suo profilo personale è passato in questi giorni da 32.900 a 33mila follower, nonostante questo social network sia meno usato rispetto al passato. Ma Beccarelli non ha dubbi: dal 2013 ad oggi ha notato che su Twitter si parla meno di politica e di contenuti leggeri e più di cultura. In origine furono #iversicheamo, #ilibricheamo. Il "successo" è arrivato con #classicidaleggere e #labibliotecaideale, che erano riusciti a scalare i "trending topics", cioè la lista di argomenti più dibattuti su Twitter. In questi giorni ha lanciato #classicidaleggereperche: tutti possono scrivere quali sono i propri libri preferiti, spiegando per quale motivo siano importanti. Alcuni dei messaggi nella discussione virtuale, che travalica ampiamente i confini di Parma: "Studio Senofonte e Leggo Calvino"; "Moby Dick perché ti fa amare avventura, coraggio e compassione"; "La casa degli spiriti" perché ti senti in famiglia, perché li conosci tutti quei personaggi e vivi con loro fino alla fine coi loro pregi ed i loro difetti, amando e odiando".

Beccarelli è approdato anche su Facebook e su Instagram, social ora in crescita. Anche qui gli hashtag hanno la loro importanza; le foto, in questa fase, sono perlopiù quelle dei libri di cui si parla. Ma ci sono spazi per la creatività e la crescita dell'iniziativa.

Una curiosità: Beccarelli è diventato anche una definizione... in un cruciverba. Lo spiega lo stesso insegnante borgotarese, che abbiamo intervistato nel Social Book Day (lunedì 15 ottobre).



Indice del video

0 - 1'20" Gli hashtag culturali di Massimo Beccareli: da #iversicheamo a #classicidaleggereperche

1'21" - 2'11" Spiccano i classici legati all'infanzia

2'12" - 2'53" "Twitter è cambiato molto negli ultimi anni: c'è più dibattito sulla cultura"

2'54" - 3'29" Classici anche su Facebook. E "foto-classici" su Instagram

3'30" - 3'57" Massimo Beccarelli diventa... una defizione in un cruciverba

3'58" - 4'32" "Tanti haters, ma la mia esperienza con i social è positiva"

4'33" - 5'03" "E' più difficile coinvolgere i ragazzi"

5'04" - 6'12" "C'è interesse per la cultura. Parma sarà capitale italiana nel 2020, è un volano importante"