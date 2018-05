Fra blues, avventure noir e... Bollywood: serata parmigiana con Massimo Carlotto

Gran finale tra musica e letteratura per Mangia come scrivi a Parma. Il blues, assieme a un pizzico di gospel, risuonava per il pubblico grazie ad Ale Ponti e Giulio Brouzet. Il blues è anche nell'ultimo libro di Massimo Carlotto, che offre - caso piuttosto originale per un romanzo noir - una playlist. Carlotto ha spiegato come è nato il libro, «Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane». Un titolo che ha fatto da filo conduttore nell'ultima serata di Mangia come scrivi 2017-2018.

La rassegna ideata e condotta da Gianluigi Negri si è chiusa venerdì 25 maggio con una serata all'insegna di musica e letteratura. Musica dal vivo - spiccavano i pezzi con l'armonica a bocca di Brouzet - e letteratura... altrettanto «live». Fra una portata e l'altra della cena all'Antica tenuta Santa Teresa, Carlotto e i due artisti si sono alternati parlando di romanzi ed eseguendo brani musicali (nel video, ecco lo scrittore spiega come è nato il suo ultimo romanzo).

A fine serata un'altra chicca: sull'Alligatore, pseudonimo Marco Buratti, personaggio protagonista dei romanzi noir di Massimo Carlotto, si farà una serie tv, che dovrebbe andare in onda all'inizio del 2020. Un rapporto con il cinema che comunque non è inedito. Lo scrittore ha spiegato i suoi contatti con i produttori di Bollywood, l'industria cinematografica indiana. «Arrivo, ci sediamo in albergo, iniziamo a parlare di progetti e scuotono la testa... Pensavo di dover andare via invece significa che mi stavano ascoltando!», ha raccontato Carlotto, non senza ironia. « India e Cina sono il cinema del futuro - ha aggiunto -. Così come la Nigeria, anche se qui non arrivano i loro film. Ogni tanto mi chiedono dei soggetti . Scrivo, li mando, mi inviano i cd e io non riconosco mai nulla fra personaggi e trama... Però alla fine c'è scritto “Tratto da una storia di Massimo Carlotto” ».

Lo scrittore ha parlato anche di un altro dei suoi romanzi, «Cristiani di Allah». L'autore ama ispirarsi a fatti realmente accaduti. Anni fa andò ad Algeri, dove trovò alcuni documenti in francese sulla vita della città nel Cinquecento, epoca della guerra di corsa. Un'epoca in cui nei porti del sud del Mediterraneo si potevano vedere arrivate navi dal nord Europa per comprare merci depredate altrove. Le città corsare accoglievano anche persone altrove perseguitate, come i due lanzichenecchi omosessuali. I «Cristiani di Allah» erano persone che, una volta trasferite, aderivano in qualche modo all'Islam. Nelle sue ricerche, Carlotto ha scoperto che nel Cinque-Seicento c'era anche una sorta di lingua franca nel Mediterraneo.

Mangia come scrivi tornerà con una nuova stagione il 21 settembre prossimo. Nuova stagione e nuovo locale: dopo 27 appuntamenti al «Santa Teresa», la rassegna si sposterà infatti alla trattoria «I du matt», in via San Leonardo. E come intermezzo fra i due calendari... Venerdì 22 giugno appuntamento con la festa di inizio estate a Strela di Compiano. A.V.

(foto di Fabrizio Bertolini)