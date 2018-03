"Canne" all'Isola dei famosi, le accuse si allargano. Alessia Marcuzzi litiga con Eva Henger: "Tu sei fuori di testa"

Isola dei famosi: lite in studio fra la conduttrice Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. Il pomo della discordia è, ancora una volta, il "canna-gate". Sembra che le accuse abbiano coinvolto anche Filippo Nardi, che si trova in studio e non ne sa nulla. Eva Henger interviene, puntualizzando che "Striscia la notizia" ha trasmesso dei fuori-onda. "Il caso si è gonfiato sicuramente non per colpa mia", dice la Henger. Ma Alessia Marcuzzi se la prende con il suo atteggiamento: "Metti agitazione - le dice -. Sei andata tu ospite in queste trasmissioni a parlare". Fragorosi applausi dal pubblico per la Marcuzzi, che rincara la dose: "Non fare la buona samaritana adesso - dice alla Henger -. Non fare discorsi moralisti a me, quando io non sono mai stata moralista con te". Dopo una seconda ondata di applausi, la conduttrice dice in modo netto: "Non voglio applausi" e continua, arrabbiata, finché sbotta: "Tu stai veramente fuori di testa. Non ho parole".

Ecco il video, tratto da YouTube.

Nella stessa puntata c'è stato un momento di romanticismo: Alessia Mancini ha ricevuto la (gradita) visita a sorpresa del marito in Honduras.

