Memphis, 1954: "Bravo cantante di ballate, ricordiamolo". Ma era Elvis Presley... Fra storia e musica: video

Il 5 luglio 1954 è una data simbolica... per la nascita del rock. La data è legata ad Elvis Presley, che da aspirante esordiente fu classificato come "bravo esecutore di ballate". Ma grazie a un brano blues, Elvis fu "scoperto": dal suo primo 45 giri al mito il passo è stato relativamente breve. Ezio Guaitamacchi ha spiegato questo (e tanti altri) aneddoti sulla storia del rock nella terza serata della stagione 2019 di Mangiamusica a Parma. La rassegna, ideale prosecuzione di "Mangia come scrivi" (sempre a cura di Gianluigi Negri), si svolge all'Antica tenuta Santa Teresa di Parma. La formula è quella classica: una cena con quattro portate e tre vini; fra una portata e l'altra si parla di musica e libri. Non solo si parla: si fa musica. Venerdì 22 marzo è stata la volta di Ezio Guaitamacchi con Brunella Boschetti. E' stato presentato anche il nuovo libro "Rock e arte", firmato da Guaitamacchi con Leonardo Follieri (a sua volta ospite di Mangiamusica) e Giulio Crotti. Il libro fa un excursus della storia della musica intrecciando gli aneddoti, il costume dei vari decenni, le copertine dei dischi (poche ma preziose quelle firmate da Andy Warhol) e il rapporto fra rock e cinema.

La serata "Rock e arte" si apre sulle note di Tom Petty

A Parma (per una sera) una chitarra hawaiana appartenuta a Ben Harper: ecco com'è fatta e come si suona