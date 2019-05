Triathlon cross, splendida Eleonora Peroncini: è oro! Filippo Rinaldi decimo

Eleonora Peroncini sale sul tetto del mondo del Triathlon Cross! Ai campionati del mondo della specialità a Pontevedra (Spagna) l’atleta del CUS Parma Triathlon Parmigiano Reggiano, per l’occasione in body azzurro, si impone con una prova superlativa dopo che lo scorso anno aveva conquistato la medaglia di bronzo. Uscita dalla frazione natatoria in 12^ posizione piuttosto attardata rispetto alla testa della gara, ha saputo rimontare alla grande lungo la dura frazione MTB fino ad entrare in T2 in prima posizione con un vantaggio di circa 30” sulle immediate inseguitrici. Fantastica anche la frazione run finale nella quale Eleonora ha saputo non solo contenere il rientro delle avversarie ma incrementando addirittura il suo vantaggio! La festa rossonera si completa con la brillante prova di Filippo Rinaldi, 10° assoluto nella gara maschile con il body della nazionale al termine di una gara condotta senza timori. A Eleonora e Filippo vanno i complimenti di tutta la società per questi incredibili risultati.

Filippo Rinaldi decimo

Filippo Rinaldi, dopo la straordinaria vittoria alla tappa X Terra di Cipro, si piazza al decimo posto. Il triatleta parmense racconta: “Ho pagato un po’ il grande traffico durante la frazione di nuoto, che mi ha impedito di seguire le traiettorie migliori in acqua. La bici mi ha dato invece delle belle soddisfazioni: non mi sono risparmiato, ho dato tutto pur di stare nel gruppo dei più forti. Sono sceso dolorante e ho stretto i denti per arrivare in fondo nell’ultima frazione, quella della corsa.” Rinaldi ha concluso la gara in 01:52:18, a meno di quattro minuti dal vincitore, il francese Arthur Forissier. “Sono partito per i mondiali con l’obiettivo di entrare nella top ten e ci sono riuscito. Mi sono misurato con tanti campioni e ho imparato moltissimo. Torno in Italia soddisfatto, voglio che questo risultato sia un punto di partenza per me e per tutto il mio team, che come sempre ci tengo a ringraziare per il continuo supporto.”