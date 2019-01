Al via la Stagione Lirica del Regio, il "Ballo in maschera" non convince Video

Il passato rivive e torna alla ribalta, con la sapienza antica dell’artigianato che, da un materiale povero come la carta, riesce a creare sontuose architetture e paesaggi naturali. Le scene del 1913 di Giuseppe Carmignani si sono rivelate la carta vincente di «Un ballo in maschera», opera che ieri sera ha aperto la Stagione Lirica 2019 del Teatro Regio di Parma.

Uno spettacolo che ha lasciato qualche perplessità riguardo al cast, non sempre bene a fuoco, ma che dal punto di vista visivo ha conquistato il pubblico, grazie all’operazione di recupero voluta dalla dirigenza del Regio. Forse proprio per questo tutto è andato liscio, almeno sino alla fine del secondo atto. (...)

I COMMENTI DAL FOYER. Quando il titolo è amato come quello che ha aperto la Stagione il pubblico affolla il foyer dove oltre all’opera si commenta il premio Sant’Ilario azzardando ipotesi su cosa dirà il sindaco nel suo discorso in merito alla cultura, in vista dell’appuntamento del 2020.

Anche se applauditi i protagonisti dell’opera sono stati considerati modesti per un’apertura di Stagione al Regio mentre sono piaciuti a tutti scene e costumi.

«Un plauso al Teatro per l’operazione di recupero di queste scene meravigliose - dice Iride Salsi - E’ un riappropriarsi di qualcosa di grande valore. La scena tiene unito il coro e in proscenio i solisti e questo fa bene alla resa acustica. Cento anni fa erano avanti!».

«Mozzafiato la bellezza di queste scene di Carmignani e adatte per un’opera sentimentale come questa - dice Marino Tiezzi il Ballo del Club dei 27 - Hanno poesia. Il baritono è un po’ impalato non so se è lui che è concentrato sulle note o la regia che lo fa muovere poco».

Severa Paola Sanguinetti: «Un cast da operazione benefica non per l’apertura di Stagione». (...)

