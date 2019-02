Parma-Inter, 220 agenti in azione. E debutta la "gabbia" di via Torelli Video

Oggi non ci sarà l'elicottero a controllare dall'alto il Tardini. Ma in compenso, per la prima volta, i tifosi incontreranno, prima di prendere posto sugli spalti, una nuova gabbia all'ingresso della curva sud.

Parma-Inter si preannuncia come una partita con alto profilo di rischio e le forze dell'ordine, per questo, si preparano ad affrontare qualunque tipo di emergenza.

In realtà il match non rientra tra quelli da allarme rosso secondo l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, quelle partite cioè caratterizzate da storiche rivalità o recenti episodi di scontri e tafferugli. Ma problemi in passato ci sono comunque stati e una partita nella sera del sabato è comunque sempre un po' speciale. Tanto che nei tavoli tecnici che hanno preceduto l'incontro si è cercato di evitare potenziali problemi.

Come detto, nonostante fosse stato valutato, i movimenti delle tifoserie non verranno monitorati dall'alto come accaduto nel recente passato: l'elicottero che era stato richiesto non sarà disponibile perché impegnato in un altro evento.

Ma sarà comunque imponente lo spiegamento di forze in divisa: secondo quanto stabilito nei giorni scorsi saranno in servizio nella fascia oraria della gara più di duecentoventi tra agenti della polizia di Stato, municipale e dei carabinieri. E tutta l'area intorno allo stadio sarà monitorata e sottoposta a stretti controlli.

Verranno infatti installate le protezioni antiterrorismo sulle vie di accesso allo stadio e a partire dalle 18, fino ad oltre il termine dell'incontro, scatterà il divieto di circolazione per i veicoli nella ampia zona compresa tra viale Campanini, via Zarotto, via Anna Frank e via Duca Alessandro.

Partirà invece prima, alle 14.30, il divieto in viale Partigiani d'Italia per il montaggio della «gabbia», all'ingresso dello stadio abitualmente installata nelle gare casalinghe mentre proprio oggi debutterà la seconda gabbia, quella che sarà collocata in via Torelli.

Per dare tempo ai tecnici di istallare questa struttura verrà bloccato il traffico in via Torelli da via Puccini a piazzale Risorgimento a partire dalle 16.

Questa «gabbia» è stata richiesta dalla Questura per motivi di sicurezza: lo scopo è disporre di un sistema di «filtraggio» della tifoseria più capillare e, considerati i ristretti spazi a disposizione e la necessità di garantire un corridoio sempre libero per un'eventuale uscita in emergenza, la scelta di ricorrere alla «gabbia» in via Torelli è stata pressoché obbligata.

Una scelta che in questo caso si lega anche alla presenza dei tifosi nerazzurri: ieri sera, ben prima delle 19, orario previsto per la chiusura della vendita dei ticket in Lombardia, erano stati bruciati 1800 biglietti. A questi vanno aggiunti i circa duemila biglietti che si ritiene siano stati comprati dai supporter nerazzurri che non arriveranno da Milano e dintorni. E tanta gente, in ogni caso, crea qualche preoccupazione. Anche per questo è previsto il divieto di vendita e consumo di alcolici dalle 17.30 fino alle 23.15 in una ampia zona intorno allo stadio. Chi vincerà, per brindare, dovrà andare altrove. O aspettare.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.