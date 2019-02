Salvini (intervistato da Tv Parma): "Non sono spaventato, vado avanti" - Video

Scritte e minacce a Salvini, lo stesso ministro degli Interni parla a Tv Parma: "Scritte che dispiacciono, in varie zone d'Italia, non solo a Parma, ci sono. Ho due figli, navigano in rete e sicuramente non si divertono. Sto lavorando per l'Italia, non mi spavento e vado avanti. Da Parma tanti attestati di sostegno, fiducia e affetto".