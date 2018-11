Suora salta i tornelli ed entra in metropolitana senza biglietto

Una suora è entrata in metropolitana scavalcando i tornelli di uscita. Qualcuno ha ripreso la scena e il video ha fatto il giro del web. E' successo a Roma, nella stazione Piramide della metropolitana. In base a quanto si vede nel video, la religiosa ha cercato di entrare passando attraverso i tornelli di uscita. Chiaramente i tornelli non giravano ma alla fine, con uno sforzo, la suora è passata, entrando ugualmente in metropolitana senza biglietto.