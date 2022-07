Magnani: «Per i nostri salumi antiche cantine, passione e nebbia»

A«Bré del Gallo», l’azienda di Fontanelle così cara a Giovannino Guareschi, cantine secolari cullano salumi e vini dal sapore unico al mondo. Ad Alfredo Magnani, con i figli Fabrizio e Amedeo, da generazioni nella Bassa parmense, si deve la continuità di una tradizione custodita come la preziosa eredità di un territorio che è il vero segreto della genuinità dei suoi prodotti.

In quel “lembo di terra che si allunga accanto al Grande Fiume, ne lambisce le acque e ne avverte ovunque la presenza”, l’atmosfera sospesa nel tempo sa di cura e passione. «Mio padre - spiega Fabrizio Magnani - acquistò il podere negli anni ‘60. Dal 2015 l’azienda agricola, di circa venti ettari, è biologica. Coltiva cereali bio ad uso alimentare, grano tenero e duro, foraggi biologici per vacche da latte. L’amore per le cantine e l’attenzione ricercata ai sapori ci ha indotti, dal 2000, ad avviare l’attività di produzione dei salumi.

Per quanto riguarda il vino, grazie a nostro padre abbiamo mantenuto i vecchi filari di fortana e malvasia ed ora li abbiamo ampliati. Produciamo spumanti di qualità con uve del territorio. Il nostro Febo, malvasia brut metodo classico, nel 2021 è stato giudicato Vino Eccellente dall’Ais e fa parte dei migliori 50 vini dell’Emilia».

Soci dall’azienda, Fabrizio, veterinario, e Amedeo, tecnologo alimentare (la sorella Simonetta fa l’insegnante), considerano la tradizione «il perno su cui gira tutto il sistema per la tutela della qualità». Con un’attenzione particolare alla sostenibilità, poiché dal 2010 l’energia per le lavorazioni in azienda è prodotta con il fotovoltaico. Nella patria dello slow food, sono le cantine di sempre a vinificare l’uva fortana e malvasia, a stagionare salami, spalle, coppe, fiocchetti, pancetta, culatelli a marchio Consorzio Culatello di Zibello dop e spalla cruda di Palasone (coccarda rossa).



“Bré del Gallo” fa parte anche della società Antichi produttori Terre di Nebbia, l’elemento quasi magico che rende la Bassa il luogo ideale per gli insaccati. Un’identità gastronomica che affonda le radici nella grande storia della cultura fiorita a ridosso degli argini. «In azienda - racconta Fabrizio Magnani - si possono trovare delle foto di famiglia che ricordano e testimoniano l’amicizia di nostro nonno materno con lo scrittore Giovannino Guareschi». Tutto fluisce con dolcezza, nella terra del Grande Fiume. «Io guardo mio padre - conclude quindi - con la sua tenacia nel lavoro, come stamattina quando ha voluto essere il primo ad andare ad aprire ai norcini, e imparo la lezione di non mollare mai».

LA SCHEDA

Nomi: Alfredo Magnani agricoltore e i figli Fabrizio, medico veterinario, e Amedeo tecnologo alimentare

Sogno nel cassetto: Per noi la tradizione è un’arte che continua

Azienda: Azienda agricola Bré del Gallo

Attività: Produzione cereali biologici e fieno biologico

dal 2015. Produzione salumi tipici della Bassa Parmense

e presidio Slow Food

per il Culatello di Zibello

e la Spalla cruda di Palasone.