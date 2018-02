Cinquanta ragazzi di Baganzola a scuola... di golf

Cinquanta bambini della scuola “O. Campanini” di Baganzola si sono confrontati con i primi rudimenti del golf in occasione del “Parma Golf Show”, che si tiene in questi giorni alla Fiera di Parma. Accompagnate dagli insegnanti e dai consulenti Giocampus, le due classi hanno potuto conoscere da vicino le tecniche del golf grazie alle lezioni, sia pratiche che teoriche, dedicate loro da Maestri Federali PGA.

Per l’occasione sono stati usati speciali kit per bambini.

E’ il secondo anno che Giocampus organizza questa visita al “Parma Golf Show”, forte dell’importanza che questo sport sta assumendo anche all’interno della programmazione di Giocampus Estate.

Anche durante le 14 settimane estive, i più piccoli potranno usufruire delle lezioni, concepite per loro attraverso l’uso dei kit speciali, mentre i più grandi potranno tirare i primi colpi sul campo pratica del CUS Parma, sotto l’occhio vigile dei consulenti Giocampus e lo sguardo attento di giocatori professionisti.