Pisani: «Il lupo arriva in città perché qui c'è fauna selvatica»

Lupi troppo vicini alle case? «Gli animali selvatici, come caprioli e cinghiali, si avvicinano sempre più alla città e i predatori si devono adattare - risponde Gianmaria Pisani, veterinario collaboratore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Parma e responsabile del recupero degli animali selvatici feriti -. Gli ultimi lupi sono stati raccolti in prossimità di Parma, Fidenza e Fornovo: là dove ci sono le “piste di passaggio” degli animali selvatici. Anche la presenza delle nutrie in pianura, soprattutto in questa stagione, incide come fattore alimentare per il lupo, che ricordiamo è all'apice della catena alimentare. Il lupo è fondamentale per l’ecosistema di un habitat facendo una vera selezione sugli animali selvatici, in quanto elimina per primi i capi che hanno delle difficoltà, come i capi anziani, incidentati o con patologie».

Il lupo si avvicina alla città perché non ha più paura dell'uomo?

«Non c'entra la presenza dell'uomo o delle case: i movimenti della fauna sono indipendenti. Il lupo segue la preda selvatica: oggi la città offre nascondigli per tanti animali: volpi, ricci, caprioli, rapaci notturni e diurni, perché in pianura e nei centri abitati trovano il cibo facilmente disponibile. Anche la siccità della scorsa estate ha inciso in questi spostamenti: le zone d'acqua si sono seccate e quindi sia i mammiferi che i volatili hanno cambiato le zone di alimentazione».

E come mai si ciba di cani? E i gatti?

«La fauna selvatica si ciba di quello che è più facile da catturare. Probabilmente, il lupo ha sempre mangiato i cani, ma prima era una casualità. Per quello che ne sappiamo il gatto è più una preda della volpe, però un lupo che si dovesse trovare davanti un gatto mentre è a caccia non credo che si ponga molti problemi».

Come si proteggono i cani?

«Si è ridotto notevolmente il numero di cani liberi in collina o in montagna: i proprietari hanno imparato a tenerli sotto controllo e comunque, quando un cane sente la presenza del lupo (l’odore) se è furbo torna subito a casa. Il consiglio è quello di tenere il cane al guinzaglio durante le passeggiate e se si libera, sempre sotto controllo».

Il consigliere provinciale Serpagli ha chiesto alla Regione di controllare il fenomeno dei lupi.

«La questione deve essere posta in altri termini: la popolazione dei lupi cresce, perché cresce il numero dei selvatici di cui si nutre. Questa è biologia. Inoltre, quando la popolazione di lupi aumenta su un preciso territorio e lo colonizza si sposta cercando altri areali inoltre, in natura, esiste un controllo infallibile, che si chiama malattia, un esempio è la rogna. Ricordiamo poi che stiamo parlando del lupo che è un'animale protetto».

E' un pericolo per l'uomo?

«Qualunque animale selvatico può potenzialmente essere pericoloso per l’uomo, non è necessario che sia un predatore, basta avere le accortezze del caso ovvero non inseguirlo ma allontanarsi, soprattutto se ha dei piccoli, oppure quando è nel periodo del calore (accoppiamenti). Se poi parliamo di animali in difficoltà, chiunque si avvicini a un animale ferito può essere in pericolo. L'animale ferito non vuole l'uomo, perché non vuole essere toccato o “predato”: bisogna rispettarlo e chiamare del personale competente o quantomeno chiedere nell’immediatezza dei consigli».

Serpagli sostiene che la maggior parte dei lupi non teme l'uomo, perché nati in cattività e poi sono stati liberati. E' vero?

«E' assolutamente falso. Nessuno può liberare i lupi e nessuno può tenere un lupo selvatico in cattività. Gli unici lupi che possono essere liberati con tutte le autorizzazioni che sono necessarie, sono quelli recuperati perché feriti e poi rilasciati nello stesso ambiente in cui sono stati trovati. Ripeto “non esiste nessuno che allevi lupi selvatici in cattività per poi rilasciarli in natura, probabilmente Serpagli faceva riferimento a qualche progetto Life».