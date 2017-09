E' morto Carlo Caffarra, arcivescovo emerito di Bologna Le foto

E’ morto l’arcivescovo emerito di Bologna Carlo Caffarra. Aveva 79 anni e aveva guidato l'arcidiocesi del capoluogo emiliano dal 1995 fino alla fine di ottobre del 2015 come arcivescovo metropolita. Partecipò al conclave che elesse Papa Francesco come uno dei 117 cardinali che decisero il successore di Benedetto XVI. Proprio durante il conclave, il suo nome è stato tra i papabili. E' stato arcivescovo di Ferrara e uno dei cardinali che ha celebrato la messa tridentina dopo la riforma liturgica. È stato membro del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, della Congregazione delle cause dei santi, del Pontificio consiglio per la famiglia e della Pontificia accademia per la vita.

Classe 1938, era nativo della piccola frazione di Samboseto di Busseto. Venne ordinato sacerdote nel 1961 dal vescovo Guglielmo Bosetti proprio a Samboseto dopo aver frequentato il seminario di Fidenza. Ha conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma per poi tornare ne Parmense e prestare servizio come canonico della cattedrale di Fidenza, insegnando nel contempo teologia morale nel seminario di Parma. A Milano, dove insegna presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, conosce don Luigi Giussani (sacerdote filosofo e teologo, ispiratore del movimento cattolico Comunione e Liberazione) diventandone amico. A partire dagli anni settanta si interessa ai temi del matrimonio, della famiglia e in particolare della procreazione umana; questi ultimi portati all'attenzione dell'opinione pubblica sia dall'enciclica Humanae Vitae, sia dai primi esperimenti di concepimento in vitro avvenuti nel 1978. Nel gennaio 1981 diventa presidente del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Nel 1983 ha l'incarico di consultore della Congregazione per la dottrina della fede ed è membro della commissione di studio per l'ingegneria genetica del Ministero della Sanità italiano.

Numerose sono le lezioni che tiene negli atenei stranieri (Santiago del Cile, Sydney, Pamplona, Madrid), ricevendo anche il dottorato honoris causa in Lettere Cristiane dalla Franciscan University di Steubenville, in Ohio.

L'8 settembre del 1995 papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo di Ferrara-Comacchio; succede a Luigi Maverna, dimessosi per raggiunti limiti di età. Riceve l'ordinazione episcopale il 21 ottobre successivo, nella cattedrale di Fidenza, dal cardinale Giacomo Biffi, coconsacranti l'arcivescovo Giovanni Battista Re (poi cardinale) ed il vescovo Carlo Poggi. Il 4 novembre prende possesso dell'arcidiocesi. Il 16 dicembre 2003 papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo metropolita di Bologna; succede al cardinale Giacomo Biffi, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 15 febbraio 2004 prende possesso della nuova arcidiocesi. Il 29 giugno riceve il pallio dal pontefice in piazza San Pietro.

Il 24 agosto dello stesso anno interviene al Meeting di Rimini, organizzato da Comunione e Liberazione, con una relazione sulla libertà come liberazione. Presenta, inoltre, con l'ex presidente del Senato Marcello Pera il libro dell'allora cardinale Joseph Ratzinger "L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture" in alcune città d'Italia. Nel concistoro del 24 marzo 2006 papa Benedetto XVI lo crea cardinale presbitero di San Giovanni Battista dei Fiorentini; il 24 giugno seguente prende possesso del titolo. Sempre nel 2006 è tornato nella sua Samboseto per celebrare il 45esimo della sua ordinazione sacerdotale, insieme a don Tarcisio Bolzoni (scomparso qualche anno fa) ed a don Otello Terzoni (tutti ordinati nel 1961) ed in quell’occasione si era recato in preghiera anche sulla tomba dei genitori e di sacerdoti che hanno guidato la parrocchia.

Nel 2011 si reca a Madrid in occasione della Giornata mondiale della gioventù, dove tiene una catechesi sul tema della fede "Come una storia d'amore".

Il 26 maggio 2013 presenta a papa Francesco la sua rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Bologna per raggiunti limiti di età; il 14 giugno la nunziatura apostolica in Italia gli comunica tuttavia che "è volontà del Santo Padre Francesco che continui ancora per due anni il suo ministero episcopale a Bologna". Il 27 ottobre 2015 papa Francesco accetta la sua rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Bologna per raggiunti limiti d'età; gli succede Matteo Maria Zuppi. Da quel momento ha conservato il titolo di arcivescovo emerito di Bologna. Lì risiedeva nel Seminario arcivescovile.