Cercano di rubare un furgone in via San Leonardo: denunciati 3 albanesi

Intorno alle 3 della scorsa notte le Volanti sono intervenute in via Genova per il furto di un furgone parcheggiato in strada. Qualcuno ha segnalato al 113 che tre persone, dopo aver tentato di rubare il veicolo, si stavano allontanando a piedi verso via San Leonardo.

L’intervento congiunto delle pattuglie ha permesso di rintracciare i tre uomini, segnalati all’altezza di via Rosselli. Sono tutti albanesi, sottoposti ai controlli di polizia: due di loro erano privi di documenti di identità, mentre il terzo, non aveva con sé documenti validi.

Dopo essere stati portati in questura, i tre sono stati identificati: si tratta di un 27enne nato in Albania e residente a Felino, pregiudicato e irregolare, un 23enne e un 22enne residenti a Parma, tutti di nazionalità albanese.

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che due dei tre albanesi erano stati notati in via San Leonardo mentre armeggiavano all’interno del furgone; il terzo si trovava poco distante e faceva il palo. Pochi istanti dopo i tre, probabilmente non riuscendo a mettere in moto il veicolo, si sono allontanati insieme. Dopo l'identificazione è emerso che il 27enne era già destinatario di un ordine del Questore per uscire dallo Stato e di un provvedimento di rintraccio per la notifica del provvedimento del divieto di ritorno dal Comune di Gattatico per 3 anni: è stato quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. I tre, inoltre, sono stati denunciati per di tentato furto aggravato in concorso.