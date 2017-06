Meloni: "A Parma sosterrei Pizzarotti". Forza Italia: "Mai col centrosinistra"

«Tra la sinistra Pd e Pizzarotti non ho dubbi: voterei sempre contro la sinistra e ai miei elettori di Parma direi di sostenere Pizzarotti. Visto che non è neanche del M5S si può fare con serenità. Come si sa Fratelli d’Italia ha fatto un’altra battaglia: abbiamo sostenuto a sindaco un’altra candidata di centrodestra che non è arrivata al ballottaggio. Pizzarotti è sicuramente meglio sia del Pd che del M5S che, infatti, ha lasciato perchè è stato tra i primi a capire il bluff dei grillini». Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo alla trasmissione «Un Giorno da Pecora» su Rai Radio1.

L’ha ribadito, dopo le parole della Meloni, il deputato Walter Rizzetto.

«Federico Pizzarotti è un Sindaco che conosco da tempo, una ottima persona ed un bravo amministratore. A Parma c'è l'occasione di poter mandare a casa, ancora una volta, il centro sinistra e di insegnare qualcosa in termini di amministrazione al M5s - ha scritto Rizzetto che del Movimento è un ex - fresco di fallito inciucio con Matteo Renzi sulla legge elettorale. Quindi la nostra indicazione di voto per il prossimo ballottaggio è chiara. Oltre tutto ratificata ed avvallata dal gruppo di Fdi di Parma. Continueremo a sollecitare Pizzarotti su temi quali immigrazione e diritti dei cittadini parmensi ma questa, come detto, è una ottima occasione».

D’accordo con Rizzetto anche il referente provinciale del partito a Parma, Domenico Muollo, per il quale si tratta di «una scelta dettata dal buonsenso. I nostri valori non sono in alcun modo compatibili con la sinistra, dalla quale da sempre abbiamo preso le distanze».

Quella di Fratelli d'Italia era una delle liste a sostegno di Laura Cavandoli, e proprio la Meloni era arrivata in città per contribuire a "lanciare" la candidatura dell'avvocata parmigiana. Che - da parte sua - ha aperto agli apparentamenti. C'è tempo fino a domenica per decidere.

Nessun appoggio al ballottaggio, invece, per Filippo Greci, che questa mattina ha annunciato il ritiro dalla politica.

«Contrariamente alle aperture della Cavandoli (candidata al primo turno per il centrodestra ndr), noi non appoggeremo mai le sinistre. I cittadini di Parma sapranno cosa fare». Così, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Palmizio, ha stoppato possibili endorsement azzurri nei confronti di Paolo Scarpa, il candidato del centrosinistra che sfiderà al ballottaggio il sindaco uscente, Federico Pizzarotti.

Quanto al risultato del partito alle amministrative, per Palmizio questo «è totalmente insoddisfacente e verrà analizzato attentamente e profondamente dopo i ballottaggi che ci vedono impegnati a Piacenza, a Vignola e a Riccione». Ma, pur condividendo «lo sconforto di tanti simpatizzanti, non trovo corretto continuare il raffronto tra i risultati del Pdl di 5 anni fa e quelli di Forza Italia oggi. Forza Italia non è il Pdl». Il coordinatore ha ricordato le componenti del fu Popolo della libertà, mostrando come la somma dei voti di Fi e Fdi anche in questa tornata sia superiore ai risultati del 2012.