Cameriera di colore con vestito ampezzano: il turista si lamenta su Tripadvisor

«Il ristorante? Un posto incantevole, ma sinceramente non ho apprezzato che a servire, con un costume ampezzano, fosse una persona di colore». E’ la critica che un utente di Tripadvisor residente a La Spezia ha postato dopo aver cenato a fine agosto al ristorante El Brite de Larieto di Cortina d’Ampezzo. Quando i giovani proprietari del locale, Ludovica e Riccardo Gaspari, datori di lavoro della giovane, che ha 26 anni, originaria della Guinea Bissau e vive e lavora a Verona da diversi anni, hanno visto la recensione non hanno creduto ai loro occhi e hanno sottoposto il commento al giudizio dei gestori del portale, sottolineando il pregiudizio e l'incitamento all’odio che vi erano contenuti.

Immediata, come riporta il Corriere del Veneto, la risposta di Tripadvisor: «la recensione rispetta le nostre linee guida. La nostra community è globale e multiculturale». La spiegazione data dal portale sottolinea che «proprio perchè si tratta di un contesto unico e diversificato, certi modi di dire, termini in gergo o frasi che possono essere considerate ingiuriose per qualcuno, possono non esserlo per altri».

«Questo ragionamento è assurdo - dice Ludovica Gaspari - tutto il personale veste un costume ampezzano e non ho intenzione di farlo cambiare ad una mia cameriera solo perchè è di colore. Perchè se si tratta di una ragazza africana deve dare fastidio?». Il ristorante, sottolinea, «ha sempre avuto personale di nazionalità diversa: per noi conta la professionalità e la bravura, non il colore della pelle».