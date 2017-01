Bello FiGo, ancora minacce: terzo concerto cancellato

Prima a Brescia a ridosso della Vigilia di Natale, poi a Borgo Virgilio per Capodanno dove i contestatori avevano tirato fuori perfino il loro celebre conterraneo ed infine - è dell'altra sera - a Legnano al "Land of Freedom": tre date, tre concerti cancellati. Bello FiGo, il rapper ("Re dello swag") parmigiano di origine ghanese torna nella bufera. Il motivo per cui gli organizzatori hanno preferito chiudere la porta in faccia al 24enne è sempre lo stesso: minacce. E non velate o ironiche (visto il contesto, tra stilettate e risate), qui si va sul pesante. Ai suoi swaggati "No pago afito", "Vogliamo soldi e wi-fi" o "Appena arrivati in Italia con la barca abbiamo macchina, casa e...donne", "Io non faccio opraio" o "Non mi sporco le mani perchè sono già nere" la gente (Matteo Salvini è il più celebre: "Lo manderei a raccogliere le banane") gi risponde andando giù duro: "Torna in Africa negro", "Un pezzo di legno e giù botte" quelle citabili. On line si legge di peggio. E ci sono le telefonate agli organizzatori, quelle che alla fine fanno dire no a Paul Yeboah. Qualcuno minaccia di spargere letame nel parcheggio, altri peggio. Lui non parla, gli è stato consigliato di non fare commenti, di lasciare che, da quella litigata in tv con Alessandra Mussolini, passando per qualche comparsata televisiva infuocata, il clima attorno a lui sia più sereno. Il suo tour, "No pago affitto tour", comunque continua: prossima data 4 febbraio a Roma agli "Ex Magazzini". Biglietti in vendita e 6.500 persone (su facebook) sono interessate all'evento.