Torrechiara, Alberto Angela «gira» nel castello

Il castello di Torrechiara, per due giorni, è diventato il regno di «Ulisse» con Alberto Angela. Nel fine settimana del 22 e 23 luglio, la troupe dei Rai3, diretta dal regista Gabriele Cipolletti, è stata ospite del maniero con il conduttore e autore Alberto Angela, che ha scelto il castello come luogo per introdurre la puntata di «Ulisse – il piacere della scoperta», dedicata all’evoluzione dei castelli, dal castrum ai castelli del rinascimento.