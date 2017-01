Sotto i portici di via Mazzini mostrava ai passanti un coltello con una lunga lama, scatenando l'allarme. E per Andrea Alongi, noto per la sua testimonianza al processo Bonsu, è scattata una denuncia a piede libero.

Uno dei testimoni della sua "impresa" ha infatti chiamato la polizia, e gli agenti delle Volanti sono arrivati in via Mazzini e hanno bloccato il giovane per un controllo, verificando la presenza dell'arma.