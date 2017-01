Analisi sui cachi delle strade di Parma: sono commestibili

L'annuncio lo dà "Fruttorti Parma", il movimento di cittadini nato nel 2012 per regalare ai quartieri parmigiani spazi verdi utili alla comunità e fruibili dagli abitanti, da vivere e condividere ma anche dove produrre cibo sano e gratuito.

"Siamo lieti di informarvi che per spazzare via ogni ombra di dubbio sulla commestibilità dei cachi urbani delle vie di Parma, le associazioni coinvolte nell'organizzazione della Festa del Raccolto Urbano tenutasi i trascorsi 10 e 11 Dicembre hanno fatto svolgere (con il parziale contributo del Comune) delle analisi chimiche dettagliate. §I cachi risultano privi di inquinanti e sono pienamente a norma di legge! Le sostanze fatte analizzare sono o al di sotto del limite di rilevazione/ assenti o presenti in quantità normali/naturali.".

La Festa del raccolto era stata organizzata durante quella che era stata ribattezzata "la guerra dei cachi": i residenti di alcuni vie avevano chiesto al Comune di tagliare le piante di caco, ree di sporcare, rendere potenzialmente scivolosi i marciapiedi ma anche di danneggiare le auto in sosta in caso di caduta dei frutti. A quel punto un gruppo di cittadini, su appello del consigliere 5 Stelle Savani, aveva iniziato la raccolta per dimostrare che il problema poteva essere risolto senza l'eliminazione degli alberi.

Ed il dubbio che i cachi, esposti a polveri sottili ed altri inquinanti, non fossero commestibili c'era tutto.

"Su consiglio di esperti - spiega Fruttorti - i cachi sono stati fatti analizzare per le seguenti sostanze legate a fonti di inquinamento urbano, ferroviario e industriale:

Piombo, Mercurio, Rame, Arsenico, Cadmio, Nichel, Cromo, IPA (Idrocarburi policiclici aromatici), PCB (policlorobifenili), PCDD+PCDF (policloro-dibenzo-p-diossine + gruppo del dibenzofurano policlorurato),Benzene e Boro.

Il referto del laboratorio accreditato è disponibile online al seguente link:

http://www.fruttortiparma.it/…/Festa_…/risultato_analisi.pdf

"Si potrebbe pensare che mettere degli alberi da frutta lungo i viali della città sia un errore di progettazione, una cosa stupida, o che colui che negli anni 50 ha piantato centinaia di alberi di cachi nei quartieri poveri della città sia stato uno sprovveduto. Noi pensiamo invece che chi lo ha fatto l'abbia fatto con cognizione di causa, per portare il cibo alla portata delle persone. (...). Gli alberi non rappresentano solo una fonte di sostentamento, ossigeno, ombra, bellezza e contrasto all'inquinamento e al riscaldamento globale per i cittadini ma, anche per gli animali, come gli uccelli, che riescono a sopravvivere tra il cemento proprio grazie a queste piccole e insospettate oasi di cibo e rifugi."