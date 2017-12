Pizzarotti: «La città sia unita per salvare il suo aeroporto» Intervista

L'assemblea dei soci del «Verdi» si avvicina: la scadenza è per martedì e in quella data, lo abbiamo già anticipato, si scriverà il destino dello scalo di Parma. Le opzioni sono solo due: rilancio o chiusura. Ma il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, scandisce con fermezza di non voler prendere neppure in considerazione l'ipotesi della cancellazione del «Verdi» «Occorre che il “sistema Parma”, l'insieme delle sue aziende, delle banche, delle realtà produttive che rendono ricca la nostra città si unisca e si impegni. E tenga in vita l'aeroporto».

«Abbiamo già visto cosa è successo, a suo tempo, con la fermata Mediopadana dell'Alta velocità - prosegue il sindaco. - E' stata una grande occasione perduta di cui tutti, adesso, si rendono conto e che rimpiangono. Se chiudesse l'aeroporto sarebbe un errore di pari rilevanza su cui ci troveremmo a recriminare in futuro. E nessuno degli attuali attori coinvolti, nessuno dei soci potrà poi dire: “Io non c'entro, io non ne sono responsabile”».

Insomma, Pizzarotti ribadisce che una città che vuole crescere non può rinunciare ad una infrastruttura definita da tutti come «necessaria e strategica».

Ma al di là delle prese di posizione resta il problema concreto: se martedì non ci sarà la certezza di capitali freschi per andare avanti il volo dello scalo di Parma finirà. E sarà una picchiata senza fine. «Sappiamo bene quali sono i motivi: l'attuale piano strategico di sviluppo, condiviso da tutti, è pensato per generare risorse che rendano finalmente autonomo lo scalo. Ma ora occorrono i soldi per realizzare quel piano, per arrivare alla sua attuazione - prosegue il sindaco che spiega quale sia, in questo quadro in evoluzione perenne e velocissima, la posizione del Comune.

