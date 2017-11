Pizzarotti sostiene Rosa Capuozzo e il suo progetto "Coraggio Quarto"

I sindaci di Parma Federico Pizzarotti e di Quarto (Napoli) Rosa Capuozzo, entrambi ex M5S, presenteranno il prossimo 2 dicembre "Coraggio Quarto", «associazione politico-culturale con il compito di coinvolgere attivisti ed associazioni e cittadini per individuare criticità e soluzioni a beneficio della comunità del comune flegreo». La presentazione avverrà nella sala conferenze della chiesa Gesù Divino Maestro a Quarto.

Lo scopo dell’associazione - dice un comunicato di presentazione dell’iniziativa - è quello di creare sinergie sul territorio e l’appuntamento di sabato sarà l’inizio di un reale e concreto confronto, tra sindaci di realtà diverse, alla ricerca di comuni soluzioni che siano tali e condivise da tutti cosa di fatto è da sempre vietata da chi inneggia alla democrazia partecipata, che ai fatti, resta solo uno spot.

«Sarà un’occasione per rivedere Federico e poter finalmente parlare e confrontarci sulle idee - ha fatto sapere il sindaco di Quarto Rosa Capuozzo -. Pizzarotti è stato uno dei tanti che mi ha sostenuta nella scelta politica che feci due anni fa ribellandomi come fece lui alla volontà dei vertici del Movimento 5 stelle. Ci siamo sentiti spesso telefonicamente in questi anni, ma gli impegni amministrativi non hanno permesso un incontro tra di noi ed ora, come sindaci liberi, lo faremo». «Sarà - conclude Capuozzo - il confronto che anni fa ci fu impedito, un incontro che avremmo voluto realizzare al fine di relazionarci sulle problematiche dei territori che amministriamo per migliorare, ma che ci fu negato da chi coordinava la nostra linea politica. Un’occasione per dimostrare che, noi non siamo mai cambiati».