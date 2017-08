E' ufficiale: Stefano Morrone è il nuovo allenatore della Berretti del Sassuolo. Dopo il Parma, l'ex centrocampista e capitano crociato ha deciso di restare in Emilia: "Nuovo innesto nei quadri tecnici del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio: Stefano Morrone è il nuovo allenatore della squadra Berretti per la stagione 2017/2018. Il raduno della Berretti neroverde è previsto per lunedì 7 agosto alle ore 14,30 presso il campo sportivo di Madonna di Sotto a Sassuolo".