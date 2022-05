Inciampare in un tappeto di casa, scivolare su un pavimento bagnato. Sono inconvenienti che possono capitare a tutti infatti la traumatologia del quotidiano è molto frequente e, fortunatamente, in molti casi, non comporta danni. In altre situazioni invece il trauma, anche se avvenuto tra le mura domestiche può causare problemi gravi. Di questi argomenti si parlerà a "Check Up Salute e Benessere" in onda mercoledì sera alle 21 su 12 TV Parma a cura di Francesca Strozzi.

Gli ospiti in studio analizzeranno quelli che sono i tipi di infortunio più frequenti che possono comportare ferite o traumi alle strutture capsulo-legamentose od ossee. Tra questi vi sono sicuramente le fratture semplici di polso, gomito, caviglia e femore. Durante la trasmissione si parlerà della diagnosi, del trattamento e del recupero dopo questi eventi traumatici.

Verranno forniti anche alcuni consigli sulla prevenzione dei traumi casalinghi con alcuni accorgimenti utili, soprattutto per i soggetti non più giovanissimi.

Verrà dato spazio anche all’infortunistica stradale che ha visto negli ultimi anni, con l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto, come ad esempio il monopattino, un aumento nell’incidenza delle lesioni traumatiche.

In studio saranno presenti: il dottor Carlo Felice De Biase, Specialista in Ortopedia della Casa di cura Città di Parma, la dottoressa Maria Federica Bruni, Fisioterapista e Osteopata della Casa di cura Città di Parma, il dottor Ferruccio Lasagni, Specialista in Ortopedia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e il dottor Riccardo Govoni, Medico di Medicina Generale. Per intervenire si può telefonare al numero 0521-464227 oppure inviare un messaggio al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00