Quando il cibo è un «nemico»: celiachia, allergie, intolleranze questa sera a Check-up

La prima puntata di “Check Up Salute e Benessere”, in onda stasera alle 21 su 12 Tv Parma, sarà dedicata a celiachia, allergie ed intolleranze alimentari.

Il programma di medicina a cura di Francesca Strozzi parlerà degli alimenti che possono essere «nemici» e che portano ad una visita del medico di base, dall’allergologo e dal gastroenterologo. I sintomi possono essere dolore addominale, diarrea, nausea, gonfiore addominale, arrossamento cutaneo, ma anche manifestazioni più gravi come insufficienza cardiorespiratoria e shock anafilattico.

L’allergia alimentare è una reazione esagerata del sistema immunitario ad antigeni o allergeni, prevalentemente proteine. Le intolleranze alimentari non prevedono il coinvolgimento del sistema immunitario e sono causate dall’incapacità dell’apparato digerente di tollerare o digerire un alimento. Fra le intolleranze alimentari, la più comune è quella al lattosio, lo zucchero contenuto nel latte, che per essere digerito necessita di un enzima, la lattasi.



Esistono poi altre sostanze contenute negli alimenti che possono generare crampi addominali, vampate di calore, formicolio, cefalea, sudorazione, tachicardia, e tra queste l’istamina contenuta in alcuni pesci come gli sgombri e le acciughe, nei formaggi, pomodori, lievito di birra. La celiachia invece che è una reazione infiammatoria su base immunitaria, a livello della mucosa intestinale, determinata dalla ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Molte persone sono celiache e devo seguire una dieta priva di glutine.



Di questi argomenti parleranno in studio: Alessandro Gnocchi, specialista in gastroenterologia della Casa di cura Città di Parma; Erminia Ridolo, direttrice della Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica dell’Università di Parma; Pietro Piazza, medico di medicina generale. Per intervenire in diretta durante il programma, 0521-464227, o via sms e whatsapp al 333-9200170. red.sal.