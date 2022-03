Jeff Koons:"Le mie sculture a dicembre sulla luna"

NEW YORK, 30 MAR - Dopo aver esposto nelle maggiori gallerie, piazze e musei del mondo, Jeff Koons sfida una nuova frontiera: la superstar dell’arte a stelle e strisce installerà alcune delle sue ultime sculture sulla Luna.

Il progetto segna il lancio di una nuova collaborazione di Nft con Pace Verso, la piattaforma Web3 della galleria che rappresenta Koons dopo il divorzio un anno fa da Gagosian e David Zwirner. A trasportare le opere sul satellite della Terra sarà un modulo lunare non abitato della società di Houston Intuitive Machines.

«L'esplorazione spaziale ci ha dato la possibilità di trascendere le limitazioni terrestri. Queste idee sono centrali al mio progetto Nft che si può intendere come una continuazione e celebrazione dell’aspirazione umana all’interno e oltre il nostro pianeta», ha detto l’artista, celebre, oltre che per la serie di dipinti e sculture «Made in Heaven» ispirata dalla ex moglie Ilona Staller, per opere di acciaio inox che raffigurano giocattoli gonfiabili o a buon mercato, dai «balloon dogs» ai tulipani giganti.

Il veicolo lunare, battezzato Nova-C, è realizzato in collaborazione con la Nasa, che negli ultimi anni sta lavorando, attraverso il programma Artemide, a mandare di nuovo astronauti sulla Luna. Il lancio dalla rampa 39A della Kennedy Space Station di Cape Canaveral in Florida è previsto a dicembre, in coincidenza del 50esimo anniversario della missione Apollo 17, l'ultima che portò esseri umani sulla superficie del satellite.

Nova-C può trasportare cinque carichi scientifici per conto della Nasa e altri carichi commerciali, tutti montati all’esterno del veicolo tranne uno, destinato a risiedere all’interno del serbatoio del «lander». Le sculture di Koons, di piccole dimensioni, saranno racchiuse in un cubo dalle pareti trasparenti di 15 centimetri di lato: Pace spera che Intuitive Machine non sia battuta sul filo di lana da una società rivale, Astrobotic, che a sua volta conta di depositare sulla superficie del satellite una scultura dell’artista di Dubai Sacha Jafri.

Il sito «The Verge» nota tuttavia che, autorizzata o no, l'arte ha già messo piede sulla Luna: l’Apollo 15 ci lasciò «Fallen Astronaut», una scultura di alluminio del belga Paul Van Hoeydonck creata in omaggio alle vittime dell’esplorazione spaziale. Le opere di Koons saranno depositate sull'Oceanus Procellarum, il più vasto dei mari di basalto del corpo celeste. Saranno parte del primo progetto Nft di Koons intitolato «Moon Phases» (Fasi Lunari), «ispirato dalla Luna come simbolo di curiosità e determinazione e teso a esplorare l'immaginazione e innovazione tecnica della razza umana». Ogni non fungible token avrà una scultura di riferimento, e la vendita, oltre ad arricchire l’artista, farà un pò di bene anche sulla terra: parte dei proventi andranno alla ong umanitaria Doctors Without Borders.

