Apre al pubblico «Storie di fili»: inaugurazione e due performance

Inaugurazione sabato 21 maggio alle ore 17 di STORIE DI FILI presso l’Abbazia di Valserena, sede dello CSAC - Centro Studi e Archivio dell’Università di Parma. La mostra è l’evento conclusivo di progetto di ricerca iniziato nel 2020, che ha visto coinvolte le artiste Claudia Losi, Paola Mattioli e Sissi nella creazione di opere inedite, ispirate ad alcune importanti collezioni del territorio parmense e in parte realizzate in collaborazione con alcune aziende tessili del territorio.

Alle ore 18, sono previste anche due performance di Sissi e Claudia Losi. L’ingresso all’inaugurazione e alle performance per il pubblico è libero e gratuito.

Le “storie di fili” indagate nel corso di questi due anni sono storie di un patrimonio complesso di cui si sta perdendo memoria, una topografia di luoghi del passato e del presente collegati al concetto di abito, inteso come oggetto e come progetto. Lo CSAC dell’Università di Parma, capofila del progetto, ha invitato le tre artiste a realizzare una nuova produzione, partendo da una riflessione sul patrimonio dello CSAC e di altri musei partner come i Musei dell’Università di Parma e la Fondazione Museo Glauco Lombardi.

Parallelamente alla mostra, nel percorso recentemente inaugurato l’Archivio dal vivo, che si snoda all’interno dell’Abbazia di Valserena, saranno esposti alcuni documenti progettuali tratti dai fondi da cui le artiste hanno tratto ispirazione, in particolare quelli di Walter Albini, Archizoom Associati, Atelier Farani, Gabriele Basilico, Brunetta, Cioni Carpi, Carla Cerati, Mario Cresci, Sorelle Fontana, Cinzia Ruggeri, Mimmo Jodice, Krizia, Dorothea Lange, Eva Marisaldi, Moschino, Bruno Munari, Marcello Nizzoli, Man Ray, Sartoria Farani, Ettore jr. Sottsass, Luigi Veronesi.

STORIE DI FILI. Claudia Losi, Paola Mattioli, Sissi

A cura di: Francesca Zanella e Valentina Rossi

Sede: CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma | Via Viazza di Paradigna 1, Parma

Date: 21 maggio – 25 settembre 2022

Inaugurazione: sabato 21 maggio, ore 17 (performance ore 18)

Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19

Ingresso: biglietto intero 10 euro; biglietto ridotto 8 euro. Per altre riduzioni e per il tariffario completo con tutte le convenzioni visitare il sito www.csacparma.it