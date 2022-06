“Rispetto e devozione. Le grandi vie delle religioni cinesi”: mostra a Parma fino al 30 ottobre

Un nuovo progetto espositivo animerà l’estate del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma. Grazie all’esposizione dei dipinti delle storie esemplari, sarà possibile indagare l’essenza stessa delle grandi religioni cinesi.

Undici dipinti tradizionali verranno esposti come nell’Antica Cina e, grazie al metodo educativo dell’esempio, andranno a illustrare le grandi virtù che ogni suddito cinese doveva dimostrare nel periodo dell’età imperiale.

L’amore e il rispetto verso i genitori e gli antenati costituiscono l’essenza stessa del vivere con virtù, secondo la cultura cinese più antica.

Tali valori plasmano l’educazione dei figli che, mediante exempla, apprendono i modelli di comportamento più fecondi, autentici ideali di vita, nonché direttrici fondamentali nel condurre l’Uomo a trascendere l’effimero del mondo e a giungere a un’esistenza nuova ed eccelsa.

L’essere umano per sua stessa natura apprende mediante l’imitazione, un principio pedagogico originario che accomuna tutte le culture secolari e che, nella tradizione cinese, trova la sua massima espressione nel principio dell’emulazione.

I modelli da seguire sono uomini e donne che sin dalla fanciullezza si sono contraddistinti per il rispetto e la benevolenza rivolta ai propri genitori; modelli reali che si animano di fragilità e qualità, così da avvicinare il maestro all’allievo.

L’ uomo che si dedica alla conoscenza di queste storie esemplari assume e interiorizza le virtù più elette che lo conducono lungo la via della compiutezza. Un sentiero da percorrere tracciato con insegnamenti simili dalle due grandi correnti filosofiche che animano il pensiero religioso cinese: il Confucianesimo e il Taoismo.

La mostra, visitabile dal 18 giugno al 30 ottobre, si articola sull’esposizione di una serie di dipinti a colori che raffigurano esempi cinesi tradizionali, dell’assoluta devozione che si deve riservare ai genitori, oltre a sculture che testimoniano l’aspirazione all’armonia universale.

Afferma Chiara Allegri, vice direttrice del Museo d’Arte Cinese ed etnografico: “Questa esposizione vuole affermare la preziosità dell’antica cultura cinese, non solo nella produzione artistica, ma anche nella costituzione di un apparato culturale religioso che, grazie all’alto valore assunto in questa civiltà millenaria, abbatte ogni barriera tra condotta interiore dell’individuo e aspirazione sociale”.

Esprime entusiasmo per questo progetto Padre Alfredo Turco, Superiore dei Missionari Saveriani: “La produzione di questo progetto amplifica ciò che il nostro Museo e la nostra congregazione missionaria porta avanti da più di un secolo. L’amore ed il rispetto per le culture altre non possono trascendere dalla profonda conoscenza per ogni forma espressiva che, nelle nostre missioni, andiamo ad incontrare”.

Dettagli

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – 43123 Parma

Mostra: “Rispetto e devozione. Le grandi vie delle religioni cinesi”

Dal 18 giugno al 30 ottobre 2022

Tel: 0521 257337

Sito web: www.museocineseparma.org

E-mail: info@museocineseparma.org

Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Lunedì chiuso.

Ingresso al museo: € 3 (adulti) € 1.50 (under 18)

L’accesso alla mostra è compreso nel biglietto di ingresso al Museo.

Su prenotazione possono essere svolti laboratori didattici a tema.