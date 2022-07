Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 tra i vincitori della IX edizione del Premio Cultura+Impresa

Sono stati premiati all’ADI Design Museum di Milano i vincitori della IX edizione del Premio CULTURA + IMPRESA, il più importante riconoscimento italiano dei progetti che vedono giocare in squadra la Cultura e le Imprese. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna quest’anno sono le Regioni che hanno conquistato più riconoscimenti, con nuovi soggetti protagonisti tra le Imprese, come le Università e gli Ospedali.

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 si è aggiudicata la menzione speciale Networking in Arts: il Comitato Parma 2020, il Comune di Parma e numerose imprese del territorio hanno lavorato insieme coniugando le forze del settore pubblico e privato e sperimentando percorsi di potenziamento dell’offerta culturale e creativa, nelle sue forme tradizionali e innovative, promuovendo lo sviluppo territoriale anche grazie al valore aggiunto della Cultura.

“Questo appuntamento è l’occasione per scattare una fotografia dello stato dell’arte del rapporto sempre più rilevante tra Cultura e Comunicazione d’Impresa – ricorda Francesco Moneta, Presidente del Comitato non profit CULTURA + IMPRESA, fondato nel 2013 da Federculture e The Round Table progetti di comunicazione, che organizza e promuove il Premio con l’obiettivo di creare benchmarking e cultura professionale, grazie anche al supporto di Fondazione Italiana Accenture e di ALES – Ministero della Cultura. “La Cultura e ‘l’Arts Factor’ assicurano valore aggiunto alla Comunicazione delle Imprese; l’Arte contemporanea è sempre più presente nei progetti culturali delle Aziende; le Aziende giocano in team per fare squadra con la Cultura; la Cultura è sempre più protagonista della promozione dei propri territori”.

Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria Sponsorizzazione e Partnership Culturali è Opere in Parole del Museo Accademia Carrara di Bergamo e Humanitas Gavazzeni. Il progetto fa dialogare cura, bellezza, salute e cultura portando l’arte del Museo Accademia Carrara nelle sale di attesa, nei corridoi, nei reparti e nella terapia intensiva dell’Ospedale Humanitas. Il progetto è nato insieme a 11 autori (Albanese, Baliani, Bergamini, Bianchi, Bozzetto, Costa, Fresu, Ianniello, Laudadio, Murgia, Renzi) che, ispirati da alcuni dipinti del Museo, hanno creato opere inedite – racconti, spartiti, menù, fumetti – e realizzato un podcast, tutti fruibili gratuitamente nei reparti dai pazienti e dagli operatori sanitari.

Il primo Premio per le Produzioni Culturali d’Impresa è stato assegnato a PIC - Patrimonio Industriale Contemporaneo, progetto di Fondazione Ca' Foscari di Venezia e del Centro AIKU - Arte Impresa Cultura. Qui le relazioni tra cultura e impresa sono connettori tra passato, presente e futuro, generando una nuova narrazione della manifattura veneta alimentata da nuove partnership tra il mondo della produzione culturale e 6 aziende di media dimensione e lunga tradizione imprenditoriale.

67 Colonne per l’Arena di Fondazione Arena di Verona in partnership con numerosi Aziende sostenitrici ha vinto il primo Premio Art Bonus. Il progetto di Fundraising e Corporate Membership, creato da Fondazione Arena di Verona insieme ai Co-Founder Sandro Veronesi - Presidente di Calzedonia Group - e Gian Luca Rana - Amministratore Delegato di Pastificio Rana, e all’Editore Athesis, ha raccolto oltre un milione e mezzo di euro coinvolgendo 67 imprese che hanno contribuito attraverso l’Art Bonus a consolidare il valore sociale ed economico del Festival veronese, la cui sostenibilità è stata minacciata dalla pandemia. Insieme agli imprenditori con un crowdfunding privato hanno fatto squadra le associazioni dei professionisti veronesi, tanti cittadini e appassionati da tutto il mondo.

Ai 3 vincitori delle categorie principali sono stati consegnati i Premi d’Artista firmati da Lorenzo Marini, 3 litografie della serie Alphatype, un nuovo concetto visivo in cui le lettere vengono riunite in quadri, ognuna dettata dall’ispirazione artistica, dalla creatività, dell’emozione dell’autore. In qualità di celebre pubblicitario, ed oggi anche di artista sempre più affermato, Marini impersona sia la Comunicazione d’Impresa che l’Arte.

Sono state assegnate Menzioni Speciali a progetti che hanno saputo ben interpretare le nuove tendenze del rapporto tra Cultura e Impresa, consegnando Premi formativi, Master in management e promozione culturale grazie a 24ORE Business School, Fondazione Fitzcarraldo, Università IULM, Scuola di Fundraising Roma, Upa.

Il Grand Tour Emil Banca di Emilbanca BCC si è aggiudicato la Menzione Speciale CCR - Corporate Cultural Responsibility: è un progetto nato nel 2013 che prevede quattro domeniche itineranti per scoprire i tesori dell’Emilia tra natura, arte, storia ed enogastronomia, promosso da una delle realtà bancarie più diffuse in quei territori.

La Menzione Speciale Under 35 è andata al progetto Città in trappola, di Dramatrà impresa sociale insieme a Unes, Viaggiatore Goloso, Acel Energie, Germo, Ricola, Cameo e Mastertent. È una iniziativa innovativa di ‘live gaming’ che ha visto protagonista in maniera attiva la cittadinanza lombarda, unendo tradizione, innovazione e gioco di ruolo. Articolata in 12 tappe consecutive dislocate sui 12 capoluoghi lombardi, ha avvicinato la cittadinanza locale alla storia, alle tradizioni e alla cultura dei territori meno conosciuti e valorizzati dal punto di vista turistico.

Il progetto BAG – Bocconi Art Gallery dell’Università Bocconi ha vinto la Menzione Arte Contemporanea + Impresa: è un percorso annuale di arricchimento e apertura della mente, di avvicinamento al mondo artistico odierno grazie alla presenza di più di 100 opere di arte contemporanea nella BAG, dove l’Università diventa una ‘temporary exhibition’, rafforzando il dialogo con la propria comunità e la città di Milano.

Le due Menzioni Speciali Digital Innovation in Arts sono andate a CUBO di Unipol e RESTART di BASE Milano, Oxa Impresa Sociale, ACNE, Cesura, Parasite 2.0, Music Innovation Hub, POGO Production e Deloitte. CUBO è il secondo spazio del Museo d’Impresa del Gruppo assicurativo che attraverso il linguaggio della cultura dialoga con il territorio mettendo a disposizione nuovi spazi per progetti artistici, attività educative e percorsi emozionali coinvolgenti e inclusivi. RESTART è nato dalla collaborazione tra BASE Milano e il creative collective ACNE di Deloitte per aiutare i piccoli esercizi commerciali del quartiere Tortona di Milano, dove entrambi hanno sede, a ripartire dopo la pandemia attraverso le arti contemporanee.

Patrocinatori e Partner attivi del Premio CULTURA + IMPRESA 2021-2022 sono: Ministero della Cultura, Comune di Milano, ACRI, ALES, ANCI, Artissima, Assif, Assifero, Federculture, FERPI, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Sodalitas, GAI, Patrimonio Cultura, Prioritalia, Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, UNA. Media partner: AgCult, Artribune, Exibart, Il Giornale dell’Arte, Prima Comunicazione.