Sculture «invisibili» e maschere sonore: oggi apre Parma 360

L’installazione «invisibile», eterea e leggera, di Edoardo Tresoldi, è resa viva dai suoni ideati da Max Magaldi e dall'illuminazione scenografica di Studio Azzurro. Scultura ambientale sonora, immagini e luci in movimento, avvolgono l'«architettura» senza tempo del giovane artista di Cambiago costituiscono i tre pilastri di un unico progetto da titolo «ánemos». È al Palazzo del Governatore il cuore di Parma 360, il festival della creatività contemporanea, che apre oggi al pubblico (dalle 17). Tema portante di quest'anno «Passaggi/paesaggi», riflessione corale sulla natura, l'uomo e il modo di quest'ultimo di abitare il pianeta. L’installazione è accompagnata da due percorsi paralleli: la mostra fotografica di Vito Frangione, reportage d'autore sul lavoro di Tresoldi, con un testo critico di Bianca Felicori, e i Block notes di Studio Azzurro, un racconto dei processi e delle visioni artistiche di questo famoso gruppo di artisti.

A cura di Chiara Canali e Camilla Mineo, la kermesse diffusa in vari luoghi della città propone una serie di altre iniziative. Da non perdere la mostra-installazione Francesca Pasquali al Torrione Visconteo, in via dei Farnese, angolo Ponte Verdi. Con «Camminando contaminando» l'artista ci porta dentro un mondo coloratissimo, che si articola nei vari piani della storica struttura medievale, e totalmente riscritto attraverso l'uso della plastica.

A Palazzo Marchi, settecentesco edificio di via Repubblica 57, le maschere sonore dell'e israeliano Yuval Avital. Parte di un lavoro molto più ampio e articolato nei luoghi e negli spazio (teatri, città, sedi espositive) va in scena «Persona», suggestiva riflessione sull'«io», sull'«essere» e sul «sentire». Nel palazzo si potranno inoltre visitare alcuni saloni affrescati e l'esposizione di porcellane antiche.

Parma 360, tra l'altro, propone un circuito Off creato grazie al coinvolgimento di privati che mettono a disposizione spazi e vetrine per l'esposizione di opere.

A fine mese, nello Spazio Vetreria di Italia Veloce, in via Dalmazia, inaugurerà la mostra «Cinematica, illustrazione in movimento», curata dalla galleria torinese Caracol e Camilla Mineo, dedicata a 4 grandi illustratori come Riccardo Guasco, Fabio Consoli, Marina Marcolin, Ilaria Urbinati.

k.g.