Nobel della Fisica a Aspect, Clauser e Zeilinger : hanno gettato le basi per il futuro dell'informazione

Il Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato a Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, pionieri dell’informazione quantistica.

Il francese Alain Aspect, l’americano John F. Clauser e l’austriaco Anton Zeilinger hanno ricevuto il Nobel per la Fisica 2022 per avere gettato le basi del futuro dell’informazione e delle comunicazioni: i loro esperimenti sul fenomeno chiamato 'entanglement', una sorta di abbraccio a distanza delle particelle, ha infatti aperto la strada ai potenti e velocissimi computer quantistici, misure più precise e crittografia a prova di hacker.

- Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger dividono in parti uguali il Nobel per la Fisica 2022 in quanto le loro ricerche hanno contribuito nella stessa misura nel perfezionare esperimenti decisivi per trasformare la fisica quantistica da disciplina astratta in uno strumento concreto per applicazioni nel campo dell’informazione, del calcolo e delle comunicazioni. Il più anziano ha 80 anni ed è l’americano John F. Clauser. Nato il primo dicembre 2022 a Pasadena, lavora per un’azienda privata, la californiana J.F. Clauser & Assoc. di Walnut Creek. Il suo esperimento più importante, del 1972, è stato il primo passo per dimostrare la teoria chiamata disuguaglianza di Bell , ossia a verificare in questo modo se il mondo reale obbedisce alle relazioni di disuguaglianza previste dal teorema di Bell: è stato il primo passo per dimostrare quella che allora era considerata un’impossibile azione a distanza fra le particelle chiamata entanglement. A perfezionare questi esperimenti ha contribuito l’austriaco Anton Zeilinger (77 anni), dell’Università di Vienna e nato il 20 maggio 1945 a Ried im Innkreis, e il francese Alain Aspect (7 5 anni), della Universitè Paris-Saclay e della E'cole Polytechnique di Parigi e nato il 15 giugno 1947 ad Agen.