Dopo 75 anni si accorgono che il quadro di Mondrian è esposto capovolto

Un importante quadro di Piet Mondrian è stato esposto per oltre 75 anni capovolto in vari musei del mondo dove è stato esposto a partire dal MoMA nel 1945. Lo ha scoperto una storica dell’arte in occasione di una mostra del museo di Dusseldorf che dal 1980 ospita il dipinto.

Il quadro "New York 1" fu dipinto nel 1941 con strisce adesive orizzontali e verticali rosse, gialle e blu. «A differenza di un quadro a olio quasi "gemello" di Mondrian esposto al Centre Pompidou di Parigi, l’immagine con i nastri adesivi è stata ruotata di 180 gradi poco dopo la morte di Mondrian nel 1944», ha spiegato la curatrice Susanne Meyer-Buser, raccomandando caldamente di non tornare alla posizione originaria di quando, ad esempio, si trovava nello studio del pittore olandese: girandolo rischierebbe di disintegrarsi.

Nell’allestimento originario "New York 1" avrebbe dovuto avere in alto le strisce più vicine una all’altra, esattamente come in un dipinto ad olio «gemello» dal titolo "New York" che si trova al Centre Pompidou di Parigi.

«L'ispessimento della griglia dovrebbe essere in alto, come un cielo scuro», ha detto l’esperta: «Una volta che l’ho indicato agli altri curatori, tutti sono stati d’accordo con me».