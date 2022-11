Fotografia: Cesare Di Liborio presenta ‘‘Au coeur de la matrice’’

La mostra fotografica personale ‘‘Au coeur de la matrice’’ di Cesare Di Liborio è in programma alla Galerie Vrais Revês di Lione (Francia) dal 5 novembre al 24 dicembre.

In mostra una serie di lavori in opera unica relativi all’ultimo periodo sperimentale dell’artista.

Remy Mathieu, curatore della mostra scrive: “Se dovessimo classificare il lavoro di Cesare Di Liborio, potremmo parlare di fotografia plastica, come si parla di arti plastiche in generale, potremmo anche usare il termine fotografia plastica se Dominique Baquet non avesse dato una definizione un po' diversa.

Un nuovo movimento porta i fotografi fuori e indietro dai sentieri dove hanno camminato fino ad ora. scrisse Robert de la Sizeranne sul pittorialismo a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Questa frase si adatta bene alle opere di Di Liborio. Si potrebbe allora parlare di neo-pittorialismo.