La realtà intangibile nelle fotografie di Gilli

La macchina fotografica è un prolungamento dei suoi occhi spalancati, da mente e fantasia, sul confine dell’invisibile. I suoi soggetti sono marginali e in divenire, spesso trovati negli interni in costruzione e nei cantieri edili di ogni tipo. In queste location, per lo più vuote, sembra fotografare il nulla e l’assenza, «spazi e cose al di là della funzione e della materia» ma la forza con cui le sue opere coinvolgono l’osservatore dimostra e mostra un’intensa realtà, intangibile ma vera.

Venerdì apre la seconda mostra di fotografia dedicata ai tre artisti vincitori del premio «La Nuova Scelta Italiana», istituito per individuare ogni anno tre fotografi affermati che Bdc - Bonanni Del Rio Catalog ritiene possano essere o diventare gli eredi dei grandi Maestri della fotografia italiana. Il premio, che si avvale di una prestigiosa advisory board di esperti, è stato quest’anno assegnato a Silvia Camporesi, Luca Gilli - protagonista della mostra - e Francesco Jodice.



La parola Umwelt significa «ambiente» o «mondo circostante» e indica l’«universo soggettivo». Per la teoria dell’Umwelt la mente e il mondo sono inscindibili poiché sovente la mente interpreta necessariamente il mondo a beneficio dell’organismo.

Luca Gilli si concentra sull'etimo stesso della fotografia «scrivere con la luce» e mette questo prodigioso fenomeno fisico al servizio della sua immaginazione. Con la sua tecnica, che predilige la sovraesposizione, ci dimostra come la luce riesca a modificare la percezione dello spazio. Con la sua visione personale Gilli ci dimostra come la luce riesca a modificare la percezione dello spazio.

La mostra

A cura di Domenico de Chirico la mostra di Luci Gilli «Umwelt» apre venerdì prossimo (fino al 18 dicembre) con inaugurazione dalle 20,30 alla presenza dell'artista. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 nello spazio di borgo delle Colonne 28. Ingresso gratuito.

Live performance

Live audio/video di Fana, alle 21.15 e alle 23. Le Cannibale disegna la soundtrack della serata inaugurale, con 2 live performance con la presentazione in anteprima nazionale di «More than Ever», il live audio/video di Fana, artista noto per il suo complesso utilizzo di strumenti inusuali e per l'attiva sperimentazione di suoni nell'ambito dell'elettronica.

Info

Per informazioni e-mail: info@bonannidelriocatalog.com. Siti web: bonannidelriocatalog.com e lanuovasceltaitaliana.com.

