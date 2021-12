Calcio, Gianluca Vialli ha ancora il tumore: "L'ospite indesiderato è con me, sono in manutenzione"

«Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con me. A volte è più presente, a volte meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione… Si va avanti e spero proprio che possiate sopportarmi ancora per tanti anni. Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con forza».: sono le parole di Gianluca Vialli pronunciate in occasione della presentazione del libro 'Gianluca gonfia la retè scritto dal medico Matteo Bonetti, disponibile da sabato 18 dicembre con il quotidiano La Provincia.

Vialli, campione cremonese, è intervenuto da Londra in collegamento streaming insieme ai suoi amici e colleghi storici tra i quali Roberto Mancini.