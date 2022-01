Supereroi - Una coppia e l'impresa dello stare insieme

Hai voglia a spiegarla con i i numeri la vita. Con le leggi - inoppugnabili - della fisica: arriva poi il momento in cui lei - la vita - con il suo carico di imprevedibilità, con il caso, il destino, ti presenta il conto. Anna e Marco sono una coppia «come ce ne sono tante». Ma sono speciali perché stanno insieme da vent’anni e per stare insieme superando il tempo e gli ostacoli bisogna essere dei supereroi: ecco spiegato il titolo e la tesi di Paolo Genovese che racconta Anna e Marco andando avanti e indietro nel montaggio, scalando con loro le montagne e gli anni, festeggiando gli anniversari e superando le crisi, raccontando le loro «imprese» come le disegna Anna nel suo fumetto.

Dopo aver raccontato l’ipocrisia e i segreti nascosti nelle stanze di casa in «Perfetti sconosciuti» il regista romano si trasferisce a Milano per raccontare l’impresa dello stare insieme. Questo «in superficie» però, perché l’ambizione di Genovese è un’altra, è parlare del tempo, del suo trascorrere inesorabile, dell’impossibilità di fermarlo, nonostante Einstein, la fisica e i numeri insegnino altro. Un progetto ambizioso, che per una buona parte del film «regge», soprattutto per l’intesa che scatta tra i protagonisti, ma che si inceppa quando deve fare i conti con la vita vera che irrompe e viene sommersa da troppi dialoghi, da qualche personaggio non approfondito, e da qualche sforbiciata non data. E allora resta quella lezione emozionata davanti agli studenti, che vale come il vero finale: «il tempo esiste eccome. Solo che ce ne accorgiamo quando viene a mancare..».

LA SCHEDA

Regia: Paolo Genovese

Interpreti: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca

Italia 2021, 1 h e 40'

Genere: Drammatico

Giudizio: 3 su 5