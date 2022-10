Una biografia da leggenda

C’è un solo aspetto della sua biografia e del suo lavoro che non sia ormai ammantato di leggenda? Basta pensare al parto interrotto dell’ottavo figlio-film, «Leningrado», di cui sopravvive un’unica pagina di sceneggiatura. Il resto dell'intreccio era conservato nella registrazione di una sua conferenza stampa in Russia; peccato non sia mai stata ritrovata dagli eredi.

Aneddoti simili splendono in questo brillante documentario su Sergio Leone a trent’anni dalla scomparsa. Ideale sequel dell’«Ennio» di Tornatore, nei suoi 107 minuti di interviste c’è tutto ciò che può esaltare i fan o i cinefili di lungo corso.

«Intrattenitore generoso, mai pretenzioso» (parola di Spielberg), il regista trasteverino -imponente come Buddha, ironico come il Tuco de «Il buono, il brutto e il cattivo» e ombroso come Noodles - ha davvero segnato un’epoca, generando adorazione ed epigoni in ogni scuola di cinema. Da «Ray il magnifico» - primo titolo di «Per un pugno di dollari« - in cui l’indolenza di Eastwood è quasi borgatara a «Giù la testa», dove si rievocano le Fosse Ardeatine, Leone inserì in ogni film non solo l’Italia pre e post boom, ma anche il proprio sguardo di bambino che giocava con gli amici scivolando dalle scale di viale Glorioso su una tavola-cavallo. Il suo primo western.

Emanuele Marazzini



Regia: Francesco Zippel

Montaggio: Michele Castelli

Italia 2022, 1 h e 47

Genere: Documentario

Dove: The Space Campus

e Parma Centro