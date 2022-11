E' morto Andrew Prine, il cattivo dei Visitors , protagonista in molti western

E’ morto a Parigi all’età di 86 anni l'attore americano Andrew Prine. Lo riporta Hollywood Reporter, spiegando che Prine si trovava in vacanza in Francia con la moglie, l’attrice e produttrice Heather Lowe, e sarebbe morto per cause naturali.

Protagonista di diversi western, era noto anche grazie alla serie degli anni Ottanta V-Visitors, nella quale interpretava uno dei capitani della flotta mangiatopi Steven.

Sul grande schermo Prine ha anche interpretato il fratello di Helen Keller (Patty Duke vincitrice dell’Oscar) in Anna dei miracoli (1962) di Arthur Penn e un uomo di legge a Texarkana, in Arkansas, che dà la caccia a un serial killer incappucciato al fianco di Ben Johnson nel classico cult La città che aveva paura (1976) di Charles B. Pierce. Più tardi nella sua carriera, si è distinto come il generale confederale Richard B. Garnett nel film Gettysburg.

Negli anni '60 ha recitato come guest star nei telefilm Bonanza, Il virginiano e Carovane verso il West ed è apparso nel western Texas oltre il fiume (1966) con Dean Martin, spesso facendo acrobazie. Nel 1964 Prine è stato anche nella prima stagione della serie tv Il fuggitivo ed ha avuto un ruolo ricorrente un anno dopo nell’ultima stagione del Il dottore Kildare, ma i western resteranno il suo genere preferito anche negli anni '70, totalizzando a fine carica più di 180 presenze.