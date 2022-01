Dal vivo o su disco un Mosaico di infinite «good vibrations»

È stato un anno di vibrazioni positive per la giovane band fidentina dei Mosaico. Hanno appena pubblicato il nuovo singolo «Solco» e i ragazzi sono saliti sul palco della «Milano Music Week» per presentarlo al pubblico con una piccola esibizione live che ha toccato altri pezzi del loro repertorio.



Il gruppo, insieme all’uscita del nuovo pezzo con relativo video musicale, è stata ospitata in numerose trasmissioni radiofoniche. Il bassista della band Alex Lusardi: «Chi suona dipende dalla disponibilità dei locali e ci auguriamo che i periodi di vuoto e incertezza che abbiamo affrontato siano definitivamente alle nostre spalle». I progetti non mancano ai Mosaico e dopo il successo, anche in termini di ascolto sulle piattaforme streaming, di «Tieniti la notte» e «Una vita piena» , hanno pubblicato a fine luglio il brano «D’istinto» accompagnato dal relativo video musicale sul loro canale YouTube. «Solco» racconta la storia cruda e vera di due persone che non hanno niente da dirsi, senza più nemmeno scuse per litigare, divise appunto da un solco. I Mosaico trovano nel loro nuovo singolo una metafora per raccontare il loro trauma pandemico.

Il cantante della band Simone Cacciali fa una stima di un autunno ricco di soddisfazioni: «Sono felice di quello che sta accadendo attorno a noi perché non abbiamo mai mollato nonostante una situazione surreale e le tappe che abbiamo davanti nei prossimi giorni ci fanno sperare per il meglio». L'ormai celebre concerto la notte di San Donnino aggiunge: «Da fidentino quello spettacolo ha voluto dire tantissimo, ritrovare l’energia di un live vero dopo quasi due anni in una festa che ha visto ripartire la nostra città ha significato tantissimo per me». Il futuro: «Vogliamo continuare a fare numeri importanti ma soprattutto vogliamo avvicinare sempre più persone al nostro progetto, questo è il bello di fare musica».