Deddy fa tappa al Fidenza Village... per un bagno di folla e musica

Dal talent Amici alle vette delle classifiche, il cantautore piemontese Deddy, al secolo Dennis Rizzi, ha fatto tappa al Fidenza Village Sound Festival nell’ambito del suo "Luci Addosso Summer Tour" e per lui è stato un vero bagno di folla. Centinaia di giovanissimi, soprattutto ragazze, hanno cantato sotto al palco, applaudito e filmato il loro idolo che, partito da Settimo Torinese dove lavorava come barbiere, è approdato al successo in piena pandemia ed oggi rappresenta l’esempio per i suoi coetanei che i sogni possono diventare realtà. Al Village il talentuoso cantante diciannovenne ha portato alcuni dei suoi brani che lo vedono protagonista sulle scene musicali italiane poi ha incontrato i fans e firmato autografi. "Luci addosso-ha spiegato Deddy-racconta dell’arrivo del week end come la fine di un’apnea, un’esplosione di carica e gioia. Perché ci si può scatenare, possiamo uscire dalla quotidianità. Vorrei che fosse l’inno di questa nostra estate! Ballate, saltate, urlate e sentitevi liberi di fare quello che volete. Sempre con le luci addosso, anche come sottofondo musicale".