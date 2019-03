5 (anzi 6) nomi per ballare in TV: Pablo Daniel Osvaldo

PABLO DANIEL OSVALDO, 33 anni – Ex calciatore, argentino naturalizzato italiano. Nel nostro Paese ha giocato con le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter. Ha vestito la maglia azzurra per 14 volte, segnando 4 reti. Ha lasciato il calcio per dedicarsi alla musica, fondando il gruppo Barrio Viejo. Ballerà con Veera Kinnunen.

Fonte foto: profilo social di Pablo Daniel Osvaldo