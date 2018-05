Alberto di Monaco, bagno di folla a Bardi Le foto

Alberto di Monaco, bagno di folla a Bardi, dove il principe è in visita. La storia di Casa Grimaldi si intreccia infatti strettamente con quelli che furono i Signori delle vallate, ovvero i Principi Landi. Maria Landi, sorella del principe Federico, fu infatti la madre di Onorato II, primo principe di Monaco. Alla morte della madre e dopo l’assassinio del padre Ettore Grimaldi, Onorato fu aiutato dallo zio Federico, che lo crebbe dandogli la migliore formazione per un nobile di quell’epoca, e svolgendo un ruolo politico di notevole importanza per quello che poi sarebbe diventato il primo Principe di Monaco.

Accolto da tutto il paese e tante autorità politiche con in testa i sindaci della provincia, il presidente della Regione Bonaccini e il prefetto. Il principe Alberto di Monaco ha salutato i bambini della scuola elementare, e ha salutato la gente stringendo la mano a giovani e anziani. La sindaca Valentina Pontremoli ha poi accompagnato il principe al castello e ha scoperto la targa in ricordo di questa visita Storica.







Dalle 15 il principe sarà in visita a Compiano, dove parteciperà all’inaugurazione della piazza restaurata dedicata alla marchesa Gambarotta e allo svelamento di una targa in ricordo della visita che sarà apposta all’ingresso del castello di Compiano, un tempo appartenuto alla famiglia Landi con cui i Grimaldi hanno legami di parentela.

Per l’occasione il castello di Compiano sarà aperto al pubblico.

