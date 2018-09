Mirco Levati "paparazzato" con Belen

Mirco Levati è stato paparazzato con Belen. Il settimanale Diva e Donna pubblica una foto del parmigiano, ex responsabile delle relazioni esterne del Parma, assieme alla showgirl argentina. "Belen festeggia 34 anni. In crisi con Andrea e nella notte spunta Mirco", è il titolo del settimanale.

Levati conosce Belen da anni ed è anche amico del fratello Jeremias. Lei nei giorni scorsi ha compiuto 34 anni; nel frattempo, le voci di gossip davano ormai per consumata la rottura con Andrea Iannone.

Le foto ritraggono Levati in camicia bianca (definito in un'altra pagina del settimanale il nuovo "candido" cavaliere di Belen) a passeggio a Milano assieme a Belen, che indossa un abito scuro con una vertiginosa scollatura sulla schiena.