Il mondiale russo va in archivio dopo un mese di partite – senza l'azzurro Italia -: sul piccolo schermo abbiamo imparato a conoscere le tifose di tutte le nazionali ma cinque donne hanno “bucato” il televisore. Non portano a casa la Coppa del mondo ma, da adesso in poi, forse, saranno più conosciute e, soprattutto, riconosciute.

1) GEORGINA RODRIGUEZ – 23 anni: spagnola di Jaca, è la fidanzata di Cristiano Ronaldo, neo juventino: dopo aver studiato danza, ha intrapreso la carriera di modella, è attivissima sui social, con più di un milione di followers su Instagram. Per amore di Ronaldo, ha abbandonato il suo lavoro di commessa (??) in una boutique di Prada. Chissà se la vedremo presto in tribuna negli stadi italiani? E' già cominciato l'avvistamento a Torino.

Fonte foto: profilo Instagram di Georgina Rodriguez