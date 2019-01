Premio Sant'Ilario: medaglia d'oro ad Albino Ivardi Ganapini

Premio Sant'Ilario 2019: la medaglia d'oro va ad Albino Ivardi Ganapini.

Fra gli attestati di benemerenza ci saranno l'associazione Seirs Croce Gialla, l'imprenditore Davide Bollati (presidente di Davines), la campionessa di motocross Kiara Fontanesi, i Maestri del lavoro, Help for Children, che 20 anni fa ha visto la fondazione del circolo locale, l'attrice Franca Tragni.

Albino Ivardi Ganapini merita un riconoscimento per essere stato tra gli artefici di Alma, nei primi anni Duemila, quando era assessore provinciale nella giunta guidata da Andrea Borri. Il prestigio della scuola internazionale di cucina italiana, con sede a Colorno, è dato anche da un corpo insegnanti di livello e da un ex rettore del calibro di Gualtiero Marchesi. Che Ganapini sia stato anche fra i fondatori del circolo Il Borgo era un elemento in più a sostegno della sua candidatura alla medaglia d'oro.