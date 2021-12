Le donne del mistero Ornella Vanoni - Foto

ORNELLA VANONI - La cantante ritorna attrice nel film “7 donne e un mistero”, remake del film cult di François Ozon. La stessa Vanoni, in diverse interviste, ribadisce: “Se non lavoro mi rimbambisco. Non riesco a stare a casa”. Da non perdere anche “Senza fine”, il documentario sulla grande Ornella realizzato da Elisa Fuksas.