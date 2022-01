L’attrice americana Halle Berry si è sposata (per la quarta volta) a sorpresa, stando a quanto lei stessa suggerisce in una foto postata su Instagram, dove con una corona di fiori in testa bacia in punta di piedi il marito Van Hunt (51/enne musicista e cantante R&B e soul) sullo sfondo di una apparente località tropicale, con il commento «E' ufficiale!». Dubbi sulla validità del matrimonio da parte del «Daily Mail», che ritiene si sia trattato di uno scherzo.

Berry, 55 anni, ha vinto nel 2002 l’Oscar per la miglior attrice grazie alla sua interpretazione in Monster's Ball (prima attrice di colore a conquistare il premio per quella categoria) e l’Orso d’argento sempre per la migliore attrice al Festival di Berlino. Ha vinto anche un Golden Globe, uno Screen Actors Guild e un Premio Emmy per il film tv Vi presento Dorothy Dandridge (1999). Nel 2004 ha interpretato Catwoman nell’omonimo film.

In precedenza l’attrice è stata sposata con il giocatore di baseball David Justice, con il musicista Eric Benèt e con l'attore francese Olivier Martinez, da cui ha divorziato nel 2015.