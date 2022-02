Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per l'azienda vinicola

Brad Pitt ha citato in giudizio Angelina Jolie per aver venduto «segretamente» all’oligarca russoYuri Shefler la sua quota di un’azienda vinicola francese che hanno acquistato insieme. Lo riporta l’Independent precisando che la cantina, Chateau Miraval, è stata comperata a Torrens nel 2008.

L’attore di Fight Club ha affermato di aver investito molto tempo e denaro nell’azienda vinicola nel corso degli anni e che l'accordo era che nessuno dei due avrebbe potuto vendere le proprie azioni senza il consenso dell’altro.

Pitt e Jolie sono stati insieme per circa 11 anni, compresi due anni del loro matrimonio, ma si sono separati nel settembre 2016 adducendo «differenze inconciliabili». Da allora sono stati coinvolti in molti casi giudiziari.