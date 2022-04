Johnny Depp accusato da Amber Heard anche di abusi sessuali nel 2015

NEW YORK, 13 APR - Non solo violenza domestica, ma anche abusi sessuali. E’ l’ultimo capitolo nel dramma tra Johnny Depp e Amber Heard. Le nuove accuse sono emerse mentre è in corso il processo per diffamazione intentato dall’attore contro l'ex moglie. Secondo l’avvocato della star di Aquaman, Depp l'avrebbe penetrata con una bottiglia di liquore in Australia nel 2015.

Altri abusi sessuali sarebbero avvenuti nello stesso anno anche alle Bahamas. L’attore, per bocca dei suoi legali, ha negato le accuse.

Depp ha fatto causa all’ex moglie per 50 milioni di dollari con l’accusa di avergli rovinato la carriera nonchè di avergli procurato un danno economico dopo aver scritto un editoriale sul Washington Post nel 2018 in cui parlava di violenze domestiche. Nell’articolo non veniva mai fatto il nome di Depp, tuttavia quattro giorni dopo la Disney lo scaricò per il ruolo del capitano Jack Sparrow nel franchise multimiliardario dei 'Pirati dei Caraibi. Il processo si svolge in Virginia perchè il Washington Post viene stampato a Fairfax. Si stima che dovrebbe durare sei settimane.